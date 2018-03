Nach der Schwangerschaft: Sarah Nowak macht Bauchvergleich

Großer Bauch-Verlgeich bei Sarah Nowak!

Vor rund dreieinhalb Monaten war es soweit: Baby Mia Rose erblickte das Licht der Welt und machte Mama Sarah und Papa Dominic Harrison zu stolzen Eltern.

Während Sarah bereits wenige Wochen nach der Geburt wieder mit gewohnt schlanker Silhouette beeindruckte, zeigte sie den Fans jetzt, wieviel sich in puncto Bauch in den vergangenen Monaten tatsächlich getan hat!

Auf Facebook startete die Blondine mit einem Vorher-, einem Babybauch- und einem Nachher-Foto den großen Bauchvergleich und brachte die Fans zum Staunen!

Mit jeweils nacktem Bauch steht Sarah Nowak auf drei Fotos vor dem Spiegel:

"Before - then - after", erklärt sie zu der Collage und fügt hinzu: "61 kg - 77 kg - 66 kg."

Während Sarah sich laut eigener Aussage noch auf dem Weg zurück zu ihren alten Traummaßen befindet, scheinen die Fans da schon ganz andere Ansichten zu haben:

"Ich an deiner Stelle würde bei den 66 kg bleiben und nicht wieder auf die 61 kg runter - steht dir meiner Meinung nach besser", kommentiert ein User die Bilder, "Ganz rechts sieht es am besten aus. Gesunde Farbe, schöne Haare und die Figur ist ideal. Nicht zu viel und nicht zu wenig", findet auch ein anderer.