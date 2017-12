Nach der Trennung: Natascha Ochsenknecht nimmt es mit Humor

Natascha Ochsenknecht lässt sich nicht unterkriegen. Obwohl ihre On-Off-Beziehung mit Umut Kekilli nun endgültig vorbei ist, weil er sie mit einer anderen Frau betrogen hat, hat die 53-Jährige ihren Humor nicht verloren.

Anstatt in Selbstmitleid zu versinken, beschäftigt Natascha sich lieber mit den schönen Dingen des Lebens. Und wenn sie dabei der kleine Hunger überkommt, dann stellt sie sich auch gerne an den Herd und bereitet Gerichte aus Umuts Heimatland zu. „Ich koche trotzdem weiter türkisch“, witzelt die Blondine auf ihrer Instagram-Seite und postet dazu ein Foto der sogenannten Mercimek-Suppe.

Ein Beitrag geteilt von Natascha Ochsenknecht (@nataschaochsenknecht) am Dez 22, 2017 um 12:48 PST

"Du scheinst aber wieder Appetit zu haben, gutes Zeichen. Es gibt ja auch Menschen, denen wäre dieser in so einer Situation vergangen“, schreibt ein begeisterter Fan. Mit ihrer humorvollen Einstellung wird Natascha sicherlich auch diese schreckliche Erfahrung überwinden können – und Umut muss sich sein Süppchen von nun an eben selbst kochen!