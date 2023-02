Nach der Trennung: So geht es Carmen Geiss heute

Carmen Geiss hatte immer ein sehr enges Verhältnis zu ihren Töchtern. Logisch, dass es ihr schwerfiel die Mädels gehen zu lassen. "Ja, das fällt mir schon schwer. Ich schaue mir auch immer wieder alte Fotos von ihnen an. Da werde ich dann sehr wehmütig, denn die Zeit, in der sie groß geworden sind, ist einfach viel zu schnell vorbeigegangen. Es fühlt sich für mich manchmal so an, als wären sie gestern noch meine Babys gewesen."

Das Muttersein hat für die TV-Millionärin eine ganz besondere Bedeutung. Sie selbst erlitt neun Fehlgeburten und hatte eine Eileiterschwangerschaft. Auch deswegen verwöhnt sie ihre Töchter wo sie nur kann. "Ja, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass ich meine Kinder sehr behüte. Ich bin wie eine Löwenmama. Während der Schwangerschaften lebte ich in ständiger Angst. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich meine wundervollen Töchter habe."

Doch so sehr sie ihre Töchter auch liebt, sie sind ihr auch ab und zu peinlich! "Das kommt auch gern mal vor. Wenn Robert und ich mit Freunden am Tisch sitzen und die beiden plötzlich was Intimes ausplaudern. Sie erzählen Sachen, ohne groß darüber nachzudenken. Da möchte man als Elternteil manchmal am liebsten im Erdboden versinken", lacht die 57-Jährige. Dies beruht aber auf Gegenseitigkeit! So verrät die Kölnerin weiter: "Oh, wir sind unseren Kindern oft peinlich! Weil wir ja auch sehr jugendlich geblieben sind. Ich gehe gerne mit ihnen tanzen, und ich ziehe mich immer noch flott an, das finden sie schon peinlich. Ihre Freunde finden das aber super."

Am Ende können aber solchen kleinen Peinlichkeiten das gute Verhältnis nicht zerstören. "Wir sind sehr, sehr eng verbunden. Ich bin für beide Töchter die beste Freundin und sie fragen mich immer nach Tipps", schwärmt Carmen.

Auch interessant

Die Geissens: So wurden sie wirklich zu Millionären. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: