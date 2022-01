Nach Dschungel-Aus: Das passiert mit der Gage von Lucas Cordalis

Laut der "Bild"-Zeitung erhält Lucas Cordalis eine Gage von 150.000 Euro von RTL. Das Geld wird in vier Raten gezahlt - die ersten beiden bei der Vertragsunterzeichnung sowie beim Aufenthalt vor Ort in Südafrika. Die dritte und vierte Gage bekäme er nicht mehr, wenn er nicht im Dschungelcamp antreten kann. Derzeit würde er um die 40.000 Euro bekommen, heißt es in dem Bericht weiter. Die Chancen stehen aber gut, dass sich Lucas Cordalis und der Sender einigen können...

