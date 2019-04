Nach Fehlgeburt: Marie Nasemann spricht über Therapie

Reddit this

Anfang April berichtete ihren -Fans von der wohl schwierigsten Zeit in ihrem Leben. Die „GNTM“-Kandidatin hatte im Dezember 2018 eine Fehlgeburt erlitten. Der Verlust ihres ungeborenen Kindes hinterließ seelische Spuren bei der 30-Jährigen und ihrem Verlobten.

Therapie-Sitzungen helfen ihr

Nun gestand Marie, dass sie sich in psychologischer Behandlung befindet. "Ich finde daran absolut nichts peinlich oder verwerflich. Je älter wir werden, desto mehr Päckchen haben wir zu tragen. Und manchmal ist es schwer Verletzungen, die wir erfahren haben, alleine oder überhaupt zu verarbeiten," erklärt sie in ihrer Insta-Story.

Charlotte Würdig: So offen spricht sie über ihre Fehlgeburten

Doch schon vor der Fehlgeburt habe sie auf die Hilfe von Therapeuten zurückgegriffen. "Nicht, weil ich keine Freunde zum Reden habe, sondern, weil sie einem meistens schneller und effektiver helfen können." So habe ihr die Therapie beispielsweise bei der Trennung ihrer Eltern, einer gestörten Beziehung zum Essen und auch beruflichen Schwierigkeiten helfen können. "Meistens war ich nach wenigen Sitzungen an meinem Ziel und bin aus Krisen viel schlauer und stärker hervorgegangen“, so Marie.