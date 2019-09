Nach "Fernsehgarten"-Eklat: Anzeige gegen Luke Mockridge!

Mit seinem Scherz-Auftritt beim ZDF-Fernsehgarten hat Luke Mockridge sich wirklich keinen Gefallen getan. So machte sich nicht nur über Rentner lustig und äffte einen Affen nach, sondern wurde nach seiner Darbietung auch noch heftig von kritisiert. Die Moderatorin rechnete noch in der Sendung mit ihrem TV-Kollegen ab.

Andrea Kiewel: Doppelte Klatsche nach dem "Fernsehgarten"

Anzeige wegen Beleidigung

In der ersten Ausgabe der „Luke! Die Greatnight Show" versuchte Mockridge nun, den Auftritt zu erklären. BILD war bei der Aufzeichnung dabei und berichtet von den Erklärversuchen des 30-Jährigen. „Die Redaktion des Fernsehgartens fragte bei mir an, ob ich in der Sendung auftreten möchte. Ich habe sofort zugesagt", erklärt Luke in seiner Show. Vor seinem Auftritt habe er sechs Kinder nach Witzen gefragt, die er vor laufender Kamera darbieten soll. Im Fernsehgarten hielt er sich dann exakt an die Vorgaben der Kinder.

Mit der heftigen Reaktion hätte er allerdings nicht gerechnet. „Meine Eltern haben anonyme Hassbriefe erhalten – in meiner Heimatstadt Köln konnte ich in kein Restaurant mehr gehen, ohne dass sofort getuschelt wurde“, so Luke. Sogar eine Anzeige wegen Beleidigung hat er nun bekommen!

„Ich werde persönlich die Dienstelle aufsuchen, um den Sachverhalt zu klären", versichert er. Und auch bei Andrea Kiewel möchte er sich entschuldigen: „Liebe Kiwi, du bist jederzeit eingeladen- ich hoffe wir können unsere kollegiales Verhältnis wieder herstellen

und eine Brücke zwischen SAT.1 und dem bauen. Hier ist meine Hand."

Auch der Nackt-Skandal um Helene Fischers Freund beschäftige die Fans vor kurzem: