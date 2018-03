Jenny Frankhauser und David Friedrich haben sich im Dschungelcamp gut verstanden und wirkten dann am Flughafen auch sehr vertraut.

Bei den Dschungelprüfungen haben sich die beiden sogar ein Küsschen gegeben – geht da vielleicht mehr? Das bestreiten die beiden. "Ich musste nur immer so lachen, wenn ich darauf angesprochen wurde, weil ich mich geschämt habe. Aber zwischen David und mir war nix. Nur umso mehr ich darüber gesprochen habe, umso weniger wurde mir geglaubt. Leider bin ich immer noch Single“, erklärt Jenny Frankhauser gegenüber „Echo24.de“.

Die Schwester von Daniela Katzenberger hat nach dem Dschungelcamp sogar Heiratsanträge erhalten – jedoch nicht von David Friedrich, sondern von Fans. "Ich habe einige Heiratsanträge bekommen, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, einen anzunehmen", verrät Frankhauser lachend. "Einer hat mir sogar einen Brief wie ein Bewerbungsschreiben geschickt. Aber der war leider nix für mich."

Jenny Frankhauser: Kaum noch Kontakt zu den Mitcampern

Kontakt zu den Mitcampern hat sie kaum noch: "Es gibt noch unsere gemeinsame Whatsapp-Gruppe, aber in der wird es so langsam ruhiger. Das habe ich aber schon gewusst. Das war damals in der Schule genauso. Man sagt zwar, dass man für immer in Kontakt bleibt, aber im Prinzip geht jeder seinen Weg", so Jenny Frankhauser.