Nach GZSZ-Aus für Sila Sahin: Was wird aus Hund Bolle?

Doch Ayla wird nicht wiederkommen.

Heißt das jetzt, Bolle geht mit ihr nach Frankfurt oder lässt sie ihn doch zurück?

Die Fans von GZSZ hoffen, dass der beliebte Hund wieder zurück in die Serie kommt. Immerhin ist es der treue Gefährte von Ayla UND Philip Höfer.

Da Sila in ihrer Rolle aber in Frankfurt eine Fortbildung als Fitnesstrainerin machen wird, kann sie ganz sicher Bolle gut gebrauchen. Als erster Freund in der neuen Stadt würde sie der Hund zusätzlich beim Gassi gehen fit halten. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass uns Bolle bei GZSZ erhalten bleibt.