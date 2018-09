Nach GZSZ-Auszeit: Jörn Schlönvoigt kehrt zurück ans Set

Reddit this

Gute Nachrichten für alle GZSZ-Fans!

Ende Juli verkündete Serien-Liebling , dass er sich mit Ehefrau Hanna und Baby Delia in eine längere GZSZ-Auszeit verabschieden wolle: Nach der Hochzeit stand für die kleine Familie ein ausgedehnter Urlaub fernab des Sets an.

Nachdem der 32-Jährige mit seinen Damen in den letzten Wochen die USA bereiste und auf den Bahamas entspannte, meldete er sich jetzt mit freudigen Neuigkeiten bei den Fans zurück und kündigte seine Heimkehr an das GZSZ-Set an!

Ab Oktober steht Jörn Schlönvoigt wieder vor der Kamera

Wie der Schauspielerin auf erklärte, werde er zunächst noch mit Hanna und Töchterchen Delia nach Österreich und Mallorca reisen.

"Anfang Oktober stehe ich dann für euch wieder vor den GZSZ-Kameras", versprach der Soap-Schnuckel anschließend.

In der Serie mussten die Zuschauer sich dabei nicht von Jörns Figur Philip verabschieden: Die Folgen der letzten Monate hatte der Darsteller noch vor seinem Abschied in den Familienurlaub gedreht.