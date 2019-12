Reddit this

Nach Haartransplantation: So sieht Nik Schröder ohne Glatze aus!

Ganze sieben Jahre lang trug Nik Schröder eine Glatze und sparte sich somit das Styling am Morgen. Doch der „Bachelorette“-Kandidat wünschte sich eine volle Haarpracht und entschied sich deshalb für eine Haartransplantation.

Nik Schröder & Jessica Neufeld: Das "Bachelor"-Paar hat geheiratet

Nik Schröder zeigt seine neuen Haare

Nun sind seine Haare endlich nachgewachsen und Nik sieht aus wie ein anderer Mensch! Auf teilt er ein Foto seines neuen Looks und erntet dafür zahlreiche Komplimente. So richtig wohl fühlt er sich beim Blick in den Spiegel jedoch noch nicht.

„Ich muss mich nach 7 Jahren Glatze noch etwas daran gewöhnen“, so Nik. Wir dürfen gespannt sein, mit welchen coolen Frisuren der 30-Jährige seine Follower in Zukunft noch überraschen wird!

