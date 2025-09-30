Im „Sommerhaus” wollte Konkurrent Tommy Pedroni (30) wissen, ob Jennifer sich für den „Playboy” ausziehen würde. Damit brachte er einen Stein ins Rollen, der die entspannte Stimmung im Haus in Sekunden zerstörte. Jennifer sagte nein, und Marvin traute seinen Ohren nicht! Schnell gestand seine Freundin, dass sie dafür eine andere pikante Anfrage bekommen habe. Marvin bedrängte sie: „Sag mal, was du dafür gemacht hast!” Der 27-Jährigen war die Situation mehr als unangenehm, sie wollte nicht darüber sprechen und fing sogar an zu weinen. Doch Marvin hörte einfach nicht auf, behauptete, sie habe sehr freizügige Bilder verschickt. Zu viel für seine Freundin!