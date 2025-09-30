Marvin Kleinen: Nach harter Kritik im „Sommerhaus”: Jetzt spricht er Klartext
Im „Sommerhaus der Stars” knallte es zwischen Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart gewaltig. Jetzt rechtfertigt sich Marvin für sein Verhalten …
Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sorgen im „Sommerhaus” für Furore.
Es ist nichts Neues, dass im „Sommerhaus der Stars” die Paare aneinandergeraten. Doch der Zoff von Marvin Kleinen (31) und Jennifer Degenhart (27) sorgte für ordentlich Furore. Marvin wurde für sein Verhalten heftig kritisiert. Jetzt bezieht er Stellung! Aber von vorne…
Eine einfache Frage sorgt für Riesen-Wirbel
Im „Sommerhaus” wollte Konkurrent Tommy Pedroni (30) wissen, ob Jennifer sich für den „Playboy” ausziehen würde. Damit brachte er einen Stein ins Rollen, der die entspannte Stimmung im Haus in Sekunden zerstörte. Jennifer sagte nein, und Marvin traute seinen Ohren nicht! Schnell gestand seine Freundin, dass sie dafür eine andere pikante Anfrage bekommen habe. Marvin bedrängte sie: „Sag mal, was du dafür gemacht hast!” Der 27-Jährigen war die Situation mehr als unangenehm, sie wollte nicht darüber sprechen und fing sogar an zu weinen. Doch Marvin hörte einfach nicht auf, behauptete, sie habe sehr freizügige Bilder verschickt. Zu viel für seine Freundin!
Doch nicht nur bei Jennifer kam das Verhalten von Marvin nicht gut an. Auch die Mitbewohner und die Zuschauer waren geschockt, wie der 31-Jährige seiner Liebsten so in den Rücken fallen und sie dermaßen in der Öffentlichkeit bloßstellen konnte. Nun rechtfertigt sich dieser für sein Verhalten!
Das sagt Marvin zu dem Drama
In einem gemeinsamen Interview mit RTL sprechen sie über den aufreibenden Abend. „Was mich so getriggert hat und zum Weinen gebracht hat, war, dass mein Partner so offen über mich spricht”, gesteht Jennifer. Ihr kam es so vor, als wolle Marvin sie nicht in ein gutes Licht rücken – dabei war es vor allem seine Wortwahl, die ihr missfiel.
Marvin zeigt im Gespräch Einsicht! „Nach diesem Streit, habe ich mich entschuldigt. Das haben sie (RTL, Anm. d. Red.) aber komplett rausgelassen. Danach sieht man nur das Gespräch, wie ich in der Toilette bin und da wieder auf Konfrontation bin”, so der Reality-Star. Er gesteht: „Ich hätte es nicht erzählen dürfen.”
Die Vorwürfe, sie hätten den Streit nur ins Leben gerufen, um mehr Sendezeit zu bekommen, dementieren beide. „Man muss nicht auf Krampf extra Streit provozieren, um irgendwie Sendezeit zu bekommen. Man kann die Zeit auch ganz anders nutzen, um gezeigt zu werden”, stellt Jennifer klar.
Marvin und Jennifer halten zusammen
Geschadet hat es der Beziehung aber nicht. „Wir haben daraus gelernt”, gibt die 27-Jährige zu. Und so wirken die beiden beim Interview nicht nur authentisch, sondern vor allem auch immer noch happy …