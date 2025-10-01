Nach heftigen Vorwürfen von Paulina Ljubas: Jetzt äußert sich Stefanie Schanzleh
Im „Sommerhaus der Stars” eskaliert die Situation nun vollends und vor allem zwischen Paulina Ljubas und Stefanie Schanzleh gibt es Krach.
Zwischen Paulina und Stefanie kracht es online.
© RTL
Die neueste Folge der aktuellen Staffel „Das Sommerhaus der Stars”, die schon jetzt bei RTL+ verfügbar ist, sorgt mal wieder für Wirbel. Grund ist ein Streit zwischen Silva Gonzalez und Dennis Lodi, die alkoholisiert heftig aneinandergeraten. Auf ihrer Instagram-Seite hat sich nun Paulina Ljubas zu dem Vorfall geäußert und dabei vor allem Silva kritisiert.
„Das Sommerhaus der Stars”: Paulina äußert Vorwürfe gegen Silva
„In einer Staffel wurde so eine Welle geschoben, weil Gigi angeblich Can geschlagen hat, wo geschubst wurde und er deswegen rausgeflogen ist. Aber wenn Silva seine Frau schubst … das können ja alle bezeugen. Sie wollte ihn festhalten, er hat sie weggeschubst, sie ist zwei Meter zur Seite geflogen. Dann hat Stefanie Micha angeschrien, er solle mal helfen”, behauptet Paulina. In der Endfassung der Folge habe der Sender dies rausgeschnitten, so die Influencerin weiter.
Tatsächlich ist in der Episode nur zu sehen, wie Stefanie versucht, ihren Mann von Dennis wegzuziehen und ihn von der Gruppe distanziert. Dabei wettert ihr Partner immer wieder in Richtung seines Streitpartners. Silvas Alkoholkonsum war schon in den vergangenen Jahren ein Streitpunkt in der Partnerschaft der „Hot Banditoz”-Sänger.
Stefanie Schanzleh schießt zurück
Jetzt hat sich Stefanie Schanzleh bei Instagram zu den Vorwürfen, ihr Mann habe sie geschubst, geäußert. Auf ihrer Seite macht sie eine Umfrage zu den Behauptungen und bezeichnet das Ganze als „Humbug” und stellt in den Raum, dass Paulina Lügen verbreiten würde.
Das wiederum will Paulina so nicht stehen lassen. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, dass ihr Freund Tommy sowie Dennis und Tara ihre Version der Geschehnisse bestätigen könnten. „Man kann mich ja wirklich vieles nennen, aber bestimmt keinen Lügner. Erst recht nicht, wenn es um Handgreiflichkeiten gegen Frauen geht”, betont Paulina. „Ich kann aber auch verstehen, dass man seinen Mann natürlich in Schutz nehmen möchte. Aber dann sag lieber gar nichts.” Zu Paulinas Konter hat sich Stefanie bisher nicht geäußert.