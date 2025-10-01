Nach heftigen Vorwürfen von Paulina Ljubas: Jetzt äußert sich Stefanie Schanzleh

Das wiederum will Paulina so nicht stehen lassen. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, dass ihr Freund Tommy sowie Dennis und Tara ihre Version der Geschehnisse bestätigen könnten. „Man kann mich ja wirklich vieles nennen, aber bestimmt keinen Lügner. Erst recht nicht, wenn es um Handgreiflichkeiten gegen Frauen geht”, betont Paulina. „Ich kann aber auch verstehen, dass man seinen Mann natürlich in Schutz nehmen möchte. Aber dann sag lieber gar nichts.” Zu Paulinas Konter hat sich Stefanie bisher nicht geäußert.