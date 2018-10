Nach heftiger Kritik: Vanessa Mai verteidigt ihre Nacktfotos

Reddit this

Für ihre Nacktfotos erntete Vanessa Mai viel Kritik. Jetzt erklärt sie, was wirklich hinter den Bildern steckt.

hat kein Problem mit freizügigen Klamotten. Bei ihren Auftritten setzt sie gerne auf sexy Outfits und zeigt den Fans ihren durchtrainierten Körper.

Vanessa Mai: Heiße Nacktfotos

Nun setzte die Sängerin allerdings noch einen drauf und postete heiße Busen-Pics von sich, auf denen sie die Brustwarzen lediglich mit schwarzen Sternchen oder Tape verdeckte. Dafür musste Vanessa sich fiese Kritik gefallen lassen.

In einem -Video erklärt die 26-Jährige deshalb, welche Message hinter den Nacktfotos steckt. Es gehe nur darum, sich selbst zu lieben. „Ich hatte Bock drauf“, gesteht sie und niemand habe sie dazu gezwungen, ihr Bikinioberteil auszuziehen. Das ganze sei für sie keine Sex-Offensive, sondern „Emanzipation“. Außerdem könne sie nicht verstehen, warum sie nun kein Vorbild mehr sein soll. "Kein Mensch läuft nach meinem -Foto halbnackt in die Schule“, so die Schlagersängerin.