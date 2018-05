Nach Hitze-Welle: Schock-Vorhersage für den Vatertag!

Hitze-Schock in Deutschland: Die Temperaturen steigen in dieser Woche bis zu 30 Grad. Dazu scheint in der ganzen Republik auch noch die Sonne.

Die Temperaturen schießen regelrecht in die Höhe – das schöne Wetter bleibt uns bis Mittwoch erhalten. Am Mittwochabend droht ein krasser Wetterumschwung, denn es ziehen schwere Gewitter mit Hagel und Sturmböen über Deutschland.

Heftige Gewitter am Donnerstag möglich

Die Gewitterfront wird die Hitzewelle zunächst beenden. Ausgerechnet am Vatertag drohen weitere heftige Gewitter. Dazu zieht auch noch eine Kaltfront über Deutschland – der Feiertag fällt damit also regelrecht ins Wasser. Die Temperaturen liegen dann nur noch bei 12 bis 19 Grad.

Wo genau die Gewitter an Christi Himmelfahrt auftreten, ist noch nicht bekannt – offenbar aber von West nach Ost. Mit dem Bollerwagen durch die Straßen ziehen wird an dem Tag leider nur sehr schwer möglich sein…