Reddit this

Nach Hitzewelle: Dramatischer Wetterumschwung in Deutschland

Eine neue Hitzewelle nimmt Kurs auf Deutschland. In den kommenden Tagen wird es nochmal sommerlich warm – danach droht jedoch ein krasser Wetter-Wechsel.

Bis 32 Grad und mehr sind ab Donnerstag wieder möglich – dazu scheint den ganzen Tag die Sonne. Am Freitag sind dann sogar nochmal bis zu 34 Grad möglich. Der flächendeckende Regen bleibt aber nach wie vor aus – regional muss jedoch mit vereinzelten heftigen Gewittern gerechnet werden.

Heftiger Wetterumschwung zur Wochenmitte

Schon am Wochenende bleibt es dann noch recht warm. Dann kommt jedoch ein heftiger Wetterumschwung: Eine Kaltfront erreicht in der kommenden Woche den Westen Deutschlands. Die Temperaturen können nachts bei nur rund 13 Grad liegen. In Tagen darauf wird es noch deutlich kälter.

Temperaturen kaum mehr als 20 Grad

„Am Wochenende ist es dann wieder meist freundlich und trocken. Die Temperaturen bleiben auf einem sommerlichen Niveau“, so Dominik Jung von „wetter.net“ laut dem „Berliner Kurier“. Zur Wochenmitte wird dann alles anders: „Teilweise könnten die Höchstwerte dann sogar auf unter 20 Grad sinken“, so der Wetter-Experte. Die Schneefallgrenze in den Alpen sinkt dabei schon auf unter 2.000 Meter.