Nach Kälte-Hammer: Krasser Wetter-Wechsel in Deutschland

In den letzten Tagen kam die Kälte nach Deutschland. In den Morgenstunden lagen die Temperaturen in vielen Regionen bei sehr kalten minus 5 Grad.

Nun kündigt sich ein neuer Wetter-Wechsel an – und der könnte unter Umständen sogar gefährlich sein. Denn es droht extrem starker Nebel. Besonders im Straßenverkehr sorgt dichter Nebel immer wieder für Verkehrsunfälle, da die Sichtweite nur wenige hunderte Meter betragen.

Bereits am Mittwoch lag eine dichte Nebelsuppe von der Nordsee bis nach Berlin, Regensburg und Cottbus. Und genauso wird es auch in den nächsten Tagen weitergehen. „Das Hochdruckgebiet Adam II nebelt uns kräftig ein“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ laut der „Bild“-Zeitung. „Im Osten und Süden ist der Wind eingeschlafen, daher kann sich dort in der feuchten Luft Nebel bilden und halten. Im Westen ist etwas mehr Bewegung in der Luft, also eher Wolken und etwas Regen.“

Besonders im Süden warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor dichtem Nebel. Da es auch kalt bleiben wird, droht teilweise sogar Glätte. Immerhin soll sich am Wochenende auch manchmal die Sonne blicken lassen.