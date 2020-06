Nach Kanye-Diss: Kim Kardashian posiert mit Amber Rose

Der beschuldigte den Mann von Kim Kardashian einen Album-Titel geklaut zu haben. Worauf Kanye konterte: „Du hast dich von einer Stripperin verarschen lassen. Ich weiß, dass du jedes mal, wenn du dein Kind ansiehst, sauer bist, weil dieses Mädchen dich für 18 Jahre an sich gebunden hat.“ Autsch.

Und auch Amber mischte sich in den Zoff der beiden Rapper ein. "Wahre Liebe? Die empfand ich nur für meinen Ehemann, der allerdings bald mein Ex-Mann sein wird", so Amber. Und setzte via Twitter noch einen drauf! „Awww @kanyewest bist du sauer, dass ich nicht da bin, um in deinem Ar***loch rumzuspielen? #FingersInTheBootyA**B***h.“

Nun scheint das Kriegsbeil begraben, zumindest bei den Frauen der beiden Musiker. Denn Kim Kardashian postete gerade ein Bild von sich und Amber mit dem Kommentar: "Irgendwer einen Tee?" Zum Versöhnungtee sollten die beiden Ladies wohl lieber ihre Männer einladen.