Nach "Let's Dance"-Aus: Tränen-Post von Jessica Paszka

Jessica Paszka ist raus!

Diese Voting-Entscheidung dürfte am Freitagabend wohl alle überrascht haben: Bereits in der dritten Folge von "Let's Dance" musste Jessica Paszka ihre Tanzschuhe wieder an den Nagel hängen.

Ihre Enttäuschung über das frühe Tanz-Aus in der beliebten RTL-Show war der ehemaligen Bachelorette sichtlich anzusehen - jetzt wendete sich Jessica in einem emotionalen Facebook-Post an ihre Fans und machte ihren Gefühlen Luft!

Auf ihrer Seite postete die Beauty einen Schnappschuss mit Tanzpartner Robert Beitsch und Juror Jorge Gonzales und begann deutlich ergriffen:

"Dieser Post ist besonders schwer für mich. Was soll ich nun in diese Zeilen schreiben, wo soll ich nur anfangen...?"

Ihre Fans und Follower seien ihr seit ihren ersten Schritten auf dem "Let's Dance"-Parkett die größte Unterstützung gewesen, so Jessica weiter:

"Ich möchte mich an dieser Stelle von tiefstem Herzen bei wirklich allen bedanken. Die, die an mich geglaubt haben, mich immer unterstützen und Verständnis für meine nicht perfekte Person haben."

Trotzdem habe sie das Voting schwer getroffen, so die ehemalige Bachelorette ehrlich:

"Ja, ich war und bin enttäuscht für diese Entscheidung und ja, es tut mir weh, so richtig sogar. 'Let’s Dance' war für mich mehr als nur ein Projekt."

In ihrer kurzen Zeit in der RTL-Tanzshow habe sie trotzdem viel gelernt und unzählige neue Freunde gewonnen:

"Für alle Kandidaten und alle Profitänzer wünsche ich eine tolle weitere Zeit, ich werde euch sehr vermissen", schließt die 27-Jährige ganz gerührt.