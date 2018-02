Nach Lotto-Jackpot: Schreckliche Schock-Nachricht für den Gewinner

Donald Savastano zog das große Los und gewann eine Million US-Dollar in der Lotterie. Der Tischler aus New York freute sich sehr, denn sein kleines Gehalt reichte gerade so zum Leben. Endlich würde er nicht mehr auf jeden Cent schauen müssen.

Der 51-Jährige wollte sich endlich einen neuen Truck kaufen, mal wieder in den Urlaub fahren und seine Rente sichern. Doch leider konnte er sich keinen dieser Wünsche erfüllen. Nur drei Wochen nach seinem Gewinn ist Savastano nämlich tot.

Da der Mann keine Krankenversicherung hatte, ging er mit dem gewonnenen Geld zunächst zum Arzt. Er fühlte sich schon seit einiger Zeit nicht mehr wohl. Beim Arzt erhielt er dann die Schock-Diagnose: Krebs im Endstadium. Obwohl er direkt im Krankenhaus blieb, konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Bevor er starb, vererbte der Amerikaner das Geld seiner Freundin und ihren Söhnen, in der Hoffnung, dass es ihnen das Leben leichter macht.