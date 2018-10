Nach "Love Island": Lisa & Yanik wagen den nächsten Schritt!

Sie haben sich gesucht und gefunden! In den vergangen -Tagen flogen zwischen Lisa und Yanik ordentlich die Liebes-Funken - fürs Finale hat es dennoch nicht gereicht. Die Zuschauer voteten die beiden trotz der Liebeleien raus, sodass sie die Flirt-Insel verlassen mussten. Für Lisa und Yanik jedoch kein Problem. Wie die beiden jetzt nämlich berichten, wollen sie sogar den nächsten Liebes-Schritt wagen!

Love Island-Jessica und Sebastian: Ehrliche Beichte nach ihrem Rauswurf

Lisa & Yanik: Sie wollen den nächsten Schritt wagen

Wie Lisa nun verrät, wollen sie und Yanik auch nach Love Island an ihrer Liebe festhalten. Dabei wollen sie sogar den nächsten Schritt wagen und einen gemeinsamen Liebes-Urlaub in Angriff nehmen. So erzählt Lisa gegenüber " II": "Ich bin sehr glücklich. Wir haben darüber nachgedacht, nach 'Love Island' demnächst in den Urlaub zu fahren, um so auch nochmal ein näheres Kennenlernen ohne Kameras zu haben." Welch tolle Neuigkeiten. Aber auch Yanik ist nach wie vor von seiner Lisa begeistert.

Lisa & Yanik: Er will es schnellstmöglich realisieren

"Wir werden erst mal bei unseren Familien ankommen, ein bisschen Ruhe finden und dann schnellstmöglich in den Urlaub fliegen", berichtet Yanik und zeigt dadurch, dass er schon jetzt die gemeinsame Zeit mit seiner Lisa kaum erwarten kann. Mal sehen, wie es zwischen den beiden nach dem gemeinsamen Urlaub weiter geht. Wir sind gespannt!