Nach mildem Weihnachten: Schock-Vorhersage für Silvester!

Eine weiße Weihnacht ist auch in diesem Jahr wieder ins Wasser gefallen. Nun kommt der Winter zurück – und zum Jahreswechsel droht dann erneut ein heftiger Wetter-Wechsel.

Nach milden Temperaturen hält ein Mini-Winter in Deutschland Einzug. „Nach einem milden Weihnachtsfest und starken bis stürmischen Windböen gibt der Winter am Donnerstag und Freitag eine kleine Kostprobe mit Schnee bis in tiefere Lagen und Nachtfrösten“, sagen die Meteorologen von „Wetter.net“.

Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei rund 8 Grad. Am Donnerstag wird es deutlich kälter und es kann überall Schnee geben – sogar im Flachland sind einzelne Flocken möglich. Am Freitag fällt auch nochmal Schnee, bevor am Samstag ein krasser Wetter-Wechsel bevorsteht: Dann wird es richtig mild und zum Jahreswechsel sind zweistellige Werte möglich.

Zum Jahreswechsel wird es mit 14 Grad dann richtig warm. Auch an Neujahr liegen die Werte im zweistelligen Bereich. Besonders warm soll es im Westen Deutschlands werden.