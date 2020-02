Nach Miyabis Not-OP: Überraschende Beichte von Manuel Cortez!

Reddit this

Am Dienstag schockierte Miyabi Kawai ihre Fans mit einem traurigen Foto aus dem Krankenhaus. Die Designerin musste notoperiert werden. Leider hielten die Ärzte es anschließend für nötig, sie auch noch ein zweites Mal zu operieren. Bisher gibt es kein neues Update von ihr.

Manuel sorgt sich um Miyabi

Nun meldet sich jedoch ihr Ex-Freund zu Wort. Miyabi und waren 14 Jahre lang ein Paar und gaben im vergangenen Oktober ihre Trennung bekannt. Gegenüber verrät der 40-Jährige: „Sie hatte starke Magenprobleme und musste notoperiert werden. Ihr geht es wirklich nicht gut. Sie ist gerade auf der Intensivstation.“

„Natürlich gucke ich, dass es ihr gut geht. Das ist ein Mensch, den ich geliebt habe und warum sollte ich das abschalten?“, so Manuel. Seiner Ex will er auch weiterhin beistehen. Bleibt zu hoffen, dass Miyabi sich schnell erholt und es ihr bald wieder besser geht.

