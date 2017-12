Nach nur 9 Tagen: Sarah Nowak präsentiert After-Baby-Body

Sarah Nowak teilt fast ihr ganzes Leben mit ihren Fans. Egal ob knapp bekleidet, ungeschminkt oder hochschwanger – Sarah knipst Fotos in jeder Lebenslage und veröffentlicht sie. Sogar Schnappschüsse ihres neugeborenen Babys teilt sie auf Facebook und Instagram. Und trotzdem hätte man mit ihrem neusten Foto noch nicht gerechnet. Selbstbewusst postet die frisch gebackene Mama ein Foto ihres nackten Bauchs – nur neun Tage nach der Entbindung von Töchterchen Mia Rose!

Ich Ein Beitrag geteilt von Sarah Harrison (@sarahnowak) am 7. Dez 2017 um 10:12 Uhr

„Ich bin mal so mutig und zeige euch meinen 9 Tage After Baby Body. Das ist die Realität und ich stehe dazu“, schreibt sie zu dem Foto. Dass der Babybauch nach so kurzer Zeit noch deutlich sichtbar ist, ist eigentlich selbstverständlich. In Zeiten, in denen ‚Victoria’s Secret’-Models nur wenige Wochen nach der Entbindung schon wieder in Dessous über den Laufsteg schreiten, setzen sich viel Mütter dennoch sehr unter Druck. Sarah hat darauf aber keine Lust.

„Es gibt gerade nichts Wichtigeres in meinem Leben als unsere kleine Prinzessin, da wird selbst mein Körper zur Nebensache. Ich habe seit der Schwangerschaft eine ganz andere Einstellung zu meiner Figur als vorher“, erklärt die 26-jährige. „Man lernt sich selbst besser kennen und akzeptiert Veränderungen.“ Daumen hoch für diese gesunde Einstellung!