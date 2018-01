Nach Orkan und Schnee: Wärme-Einbruch in Deutschland!

Orkan „Friederike“ war einer der schwersten Stürme in Deutschland. Danach wurde es sehr kalt und sogar im Flachland gab es Schneefälle. Nun steht ein krasser Wetter-Wechsel bevor.

Der Winter hat Deutschland seit einigen Tagen fest im Griff. In den nächsten Tagen wird es wieder richtig warm, denn es sind Temperaturen von mehr als 10 Grad möglich – besonders mild soll es im Westen und Süden mit 13 Grad werden. Aber auch in den anderen Regionen der Republik ist es mit 10 Grad sehr mild.

Es droht Hochwasser

Damit droht aber auch eine neue Gefahr, denn der Schnee schmilzt – und dann ist wieder Hochwasser möglich! "Besonders im Schwarzwald und in der Schweiz ist verbreitet starkes Tauwetter und Regen in Sicht", so Dominik Jung vom Wetterportal „wetter.net“. "Aus heutiger Sicht erwarte ich mindestens einen Pegelstand in der Größenordnung vom letzten Hochwasser vor rund 14 Tagen", so der Diplom-Meteorologe. Ob der Schiffsverkehr auf dem Rhein erneut eingestellt werden muss, ist derzeit noch nicht abzusehen.