Nach Pietro: Kommt auch Sarah Lombardi als Jurorin zu DSDS?

Es ist DIE -Sensation: wird Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“. Das hat selbst auf seiner -Seite bestätigt.

Durch wurde Pietro Lombardi im Jahr 2011 bekannt – dort sang er sich in die Herzen der Zuschauer. In der Castingshow lernte er auch Sarah kennen – es folgte eine Lovestory, bevor sich das Paar im Jahr 2016 trennte. Obwohl nach dem Liebes-Aus eine Schlammschlacht folgte, verstehen sich die beiden heute wieder sehr gut – was natürlich auch mit ihrem Söhnchen Alessio zusammenhängt.

Sitzt Sarah neben Pietro in der DSDS-Jury?

Ab 2019 wird Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen. Zwei Jury-Plätze sind noch frei – wird dort womöglich seine Ex Sarah neben ihm Platz nehmen? Die beiden haben immer wieder gesagt, dass sie damit kein Problem hätten.

Und auch die Fans fragen auf ihrer Instagram-Seite, ob sie als Jurorin zu „Deutschland sucht den Superstar“ kommt. Ein Kommentar lautet beispielsweise: „Kommst du auch wieder zu DSDS zurück?“ Weder die Sängerin noch haben sich dazu geäußert – es wäre aber ein absoluter TV-Hammer. Wer neben Dieter und Pietro sonst noch in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt.