Reddit this

Steht die Ehe von vor dem Aus? Am Sonntag wurde der 43-Jährige in einem Strip-Club erwischt. Er soll ziemlich betrunken gewesen sein, sogar nach Koks gefragt haben. Als plötzlich seine Frau Jasmin auftauchte, eskalierte die Situation. Im Streit verpasste sie ihm eine Ohrfeige. Er schlug zurück und verletzte seine Frau dabei an Lippe und Nase. Sie musste sogar ins Krankenhaus.

Willi Herren macht eine Therapie

Mittlerweile zeigt sich Willi einsichtig. "Leider habe ich mich falsch verhalten gegenüber meiner Frau. Das bereue ich zutiefst und möchte mich öffentlich entschuldigen. Das darf und wird nie wieder passieren. Ich werde ab sofort keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Meine Frau und ich klären das jetzt schnellstmöglich und bekommen das hin", sagte er wenig später. Mittlerweile hat er sich eine Entzugsklinik eingewiesen. "Ich bin am Montag in eine Klinik gegangen, um eine intensive Langzeittherapie zu machen", bestätigte er .

Willi Herren: Drogen-Absturz nach Prügelei!

Das sagt seine Frau Jasmin

Wird Jasmin ihm verzeihen? "Ich stehe zu meinem Willi, in guten wie in schlechten Zeiten. Das habe ich ihm versprochen", soll sie laut ihrem Umfeld gesagt haben. Hoffentlich schafft er es mit ihrer Hilfe, sein Leben endlich wieder in den Griff zu bekommen...