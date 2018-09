Nach Prügel-Attacke: Mutter setzt sterbenden Sohn im Wald aus

Reddit this

Am Sonntagmorgen meldete Charisse S. aus Floria ihren Sohn als vermisst. Nun wurde die Leiche des 2-Jährigen in einem Waldstück gefunden.

Die 21-Jährige gab an, von einem Fremden niedergeschlagen worden zu sein, der dann ihr Kind entführte. Dies stellte sich später als Lüge heraus. Charisse gestand, ihren Sohn ermordet zu haben.

Sie wollte ihn nicht zum Arzt bringen

Am Samstagabend habe sie dem kleinen Jordan frustriert mit dem Handrücken ins Gesicht geschlagen. Sein Kopf schlug gegen eine Wand und der Junge erlitt während der Nacht Krampfanfälle.

Der Zustand des Kindes verschlechterte sich zunehmend. Anstatt Jordan in ein Krankenhaus zu bringen, fuhr seine Mutter ihn am Sonntag in ein Waldgebiet und ließ ihn dort zurück. Bisher ist nicht klar, ob er zu dem Zeitpunkt bereits tot war.