Nach Raab-Aus: Was wird jetzt aus Joey Kelly?

Plötzlich hat er samstagabends frei, wenn er normalerweise beim Turmspring, bei der Wok-WM, bei der Stock Car Crash Challenge etc. etc. am Start gewesen wäre.

Doch wie wird der Extrem-Sportler seine neu gewonnene Freizeit nun nutzen? Chips futternd auf der Couch sieht man Joey Kelly irgendwie nicht...

Fest steht: Der ehemalige "Kelly Family"-Star liebt Herausforderungen und lässt sich immer wieder völlig abgedrehte Aktionen einfallen, bei denen er an seine körperlichen und psychischen Grenzen geht und über die er danach gerne bei "Stern TV" berichtet. Ob Expeditionen zum Südpol oder eine Tour durch die USA ohne Geld - Joey Kelly hat vor gar nichts Angst. Für solche Abenteuer hätte er dank des Raabschieds nun deutlich mehr Zeit.

Und wer weiß - vielleicht tritt er ja demnächst auch im Dschungelcamp an. Für einen erfahrenen Abenteurer wie ihn wären die zwei Wochen im australischen Urwald wahrscheinlich so was wie ein Wellnessurlaub...