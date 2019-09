Nach Rücken-OP: Natascha Ochsenknecht schockiert mit Rollator-Video

ist eine echte Kämpferin. Die 55-Jährige musste sich am Montag operieren lassen. Der Grund: Eine Zyste an der Wirbelsäule. Zum Glück hat sie die OP gut überstanden, doch ein neu aufgetauchtes Video sorgt nun trotzdem für große Augen bei ihren Fans.

Natascha kann kaum gehen

Auf postete Natascha ein Video von sich, in dem sie sich an einen Rollator klammert und im Krankenhaus herumläuft. Das kann sie nach der Operation natürlich nur sehr langsam tun. „Vielen Dank für eure lieben Grüße. Es wird von Tag zu Tag natürlich besser. Ich kann mich noch nicht richtig bewegen und kämpfe mich da so durch“, erklärt sie in einer Videobotschaft, die sie mit zittriger Hand gefilmt hat. „Ich arbeite daran, dass ich mich bald wieder bewegen kann.“

Schon vor einigen Tagen erklärte sie auf ihrem Instagram-Kanal, dass die OP dringend notwendig war: „Ich habe monatelang Beschwerden gehabt. Ich habe gedacht, ich habe Ischias und bin mit meinem Bein weggeknickt, gestolpert und umgefallen. Deshalb war ich auch so viel unterwegs, um meine Termine zu machen. Weil ich eben dringend diese Operation brauchte. Das ist jetzt passiert. Ich muss Geduld haben, was nicht immer einfach ist. Aber ich ziehe das durch."

