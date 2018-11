Nach Schnee und Sturm: Es wird wieder warm!

Nun wird es plötzlich wieder warm – und das mitten im November! Tief „Vaia“ macht Platz und sorgt für Hochdruckeinfluss in Deutschland, was uns deutlich höhere Werte beschwert.

Am Freitag kann es bis zu 18 Grad schon richtig warm für die Jahreszeit werden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad. Nachts kann es mit rund 5 Grad aber dennoch sehr kalt werden.

Bis 20 Grad am Wochenende

Richtig schön wird es dann aber am Wochenende. Es soll in ganz Deutschland sonnig werden und die Werte liegen bei bis zu 18 Grad. Am Sonntag könnte das Thermometer an den Alpen auf bis zu 20 Grad steigen. Ein Wintereinbruch ist zumindest derzeit lange nicht in Sicht – das schöne Wetter bleibt uns vorerst erhalten.