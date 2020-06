Nach Sturm "Herwart": Nächste Unwetterwarnung!

Besonders heftig traf es den Norden, Osten und die Mitte Deutschlands. Es war in diesem Jahr schon der zweite Herbststurm, der eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat. Nun gibt es eine neue Unwetterwarnung!

Gewarnt wird aber diesmal nicht nur Orkanböen, sondern vor Glätte und Nebel. Es wird deutlich kälter in Deutschland - und besonders in den Morgenstunden muss mit extremen Nebel gerechnet werden. Besonders im Straßenverkehr kann das eine besondere Gefahr für Autofahrer darstellen. Nachts droht außerdem Bodenfrost - auf den Straßen kann es also glatt werden.

Insgesamt beruhigt sich das Wetter aber wieder etwas. Zwar wird es deutlich kälter und auch Werte um den Gefrierpunkt sind nachts möglich, aber die Sonne kommt wieder öfter zum Vorschein.