Nach Sturm-Schock: Krasser Wetter-Wechsel!

Nun gibt es einen krassen Wetter-Wechsel und endlich einen Lichtblick, denn das Wetter soll endlich wieder schöner werden! Am Wochenende soll sich oft die Sonne zeigen und es wird etwas wärmer – kommt jetzt doch noch der Goldene Herbst?

Bevor es aber schöner wird, wird es nochmal stürmisch – besonders an den Küsten sind Sturmböen möglich. In der zweiten Wochenhälfte kommt dann ein Hochdruckgebiet nach Deutschland. Noch ist aber unsicher, wie lange das Hoch in Deutschland bleibt.

In den Morgenstunden muss jedoch mit heftigen Neben gerechnet werden, welcher sich auch lange halten kann – sobald er weg ist, scheint jedoch die Sonne.