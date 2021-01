Nach Todesmeldung: Ex-Bond-Girl Tanya Roberts lebt!

Tanya ist doch nicht tot

Tanyas Sprecher Mike Pingel bestätigte ihren Tod gegenüber "TMZ" und veröffentlichte eine Pressemitteilung, in dem ihr Mann Lance sich zu ihrem Tod äußert. Umso überraschender, dass er seine Aussagen nun zurückzieht! Es sieht so aus, als hätte der Ehemann der Schauspielerin ihren Sprecher, ihre Freunde und Familie fälschlicherweise über Tanyas Tod informiert. Durch das Krankenhaus hat Pingel jedoch erfahren, dass sie noch lebt!

Doch wie konnte es zu so einem schrecklichen Missverständnis kommen? Bisher ist noch nicht klar, was genau passiert ist. Pingel hatte vor wenigen Tagen verkündet, dass Tanya am 24. Dezember nach einem Spaziergang mit ihrem Hund zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nun muss geklärt werden, wie ihr Ehemann auf die Idee gekommen ist, dass sie nicht mehr leben könnte...