Nach Überfall: 19-Jähriger schießt sich den Penis ab

Doch dann schlug das Schicksal zu.

Die Chicago Times berichtet, dass der junge Mann am 31. Oktober einen Würstchenladen stürmte und einem Mitarbeiter eine Pistole an den Kopf hielt. Die Angestellten wollten ihm das Geld in einem Eimer reichen, doch dieser kippte um und die Scheine verteilten sich auf dem Fußboden. Terrion steckte die Pistole daraufhin wieder in seinen Gürtel und sammelte das Geld vom Boden auf, bevor er aus der Filiale rannte.