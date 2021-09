Nach Überflutung: Oliver und Amira Pocher leben in Pietro Lombardis Haus

Pietro überlässt den Pochers sein Haus

"Wer will mit seinen drei Kindern im Hotel leben, sechs, sieben, acht Monate. Das ist eine Qual, die Kinder gehen kaputt", erklärt Pietro in dem Video. "Dann bin ich in mich gegangen und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt: 'Weißt du was, ich bin in mein Haus jetzt gerade eingezogen, mein Haus ist komplett fertig. Bevor du im Hotel lebst, gehe mit deiner Familie in mein Haus, fühle dich wie zu Hause, ich gehe ins Hotel. Und jetzt lebe ich seit zwei Monaten im Hotel."

Unter dem Video hat Amira Pocher einen Kommentar hinterlassen: "Großer Mann mit noch größerem Herzen. Danke für alles Pietro!" Sofort fangen die Fans an zu spekulieren, ob sie vielleicht in Pietros Haus lebt. Und tatsächlich! Insider bestätigen gegenüber RTL, dass es sich bei der Familie tatsächlich um die Pochers handelt. Das werden sie ihrem guten Kumpel sicherlich nie vergessen...

