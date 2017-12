Nach Wintereinbruch: Hochwasser in Deutschland!

In Deutschland gab es am Wochenende einen heftigen Wintereinbruch. Danach folgte Dauerregen und eine Schneeschmelze. Das hat jetzt zur Folge, dass einige Flüsse über das Ufer steigen.

Im Saarland, aber auch in der Rheinpfalz und in Niedersachsen besteht derzeit die Gefahr von Hochwasser. An der Saar wurde ein Anstieg des Pegelstandes um bis zu 1,20 Meter erwartet. Auch die Mosel soll deutlich ansteigen. In Trier soll das Hochwasser noch bis Dienstag ansteigen. In Hessen sind vor allem kleinere Bäche über die Ufer getreten. An der Leine kann es laut der „Bild“-Zeitung zu größeren Überflutungen kommen, aber der Zustand sei nicht kritisch.

Auch aus Baden-Württemberg kommt viel Wasser und könnte Koblenz am Mittwoch erreichen. Die Fränkische Saale trat zum Teil über die Ufer – mehrere Straßen wurden dabei überschwemmt. Zwar steigt das Wasser in den Flüssen deutlich an, aber mit größeren Überflutungen ist nicht zu rechnen. Der Pegel wird wahrscheinlich nicht die Meldehöhen überschreiten. Wie die Hochwasserlage am Wochenende ist, kann noch nicht vorhergesagt werden.