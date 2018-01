Nachdem der Postbote klingelte musste Frau ins Krankenhaus!

Die Geschichte ist verstörend! Nachdem ein Postbote bei einer 72-Jährigen klingelte, musste die Frau in ein Krankenhaus gebracht werden. Das nähere Umfeld der Frau ist geschockt! Was passierte in der Wohnung der alten Dame?

72-Jährige muss ins Krankenhaus

Nachdem der Postbote bei der 72-Jährigen in Frankfurt/Sachsenhausen klingelte, musste die alte Dame in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Nachbarn und das nähere Umfeld der betagten Frau stehen unter Schock. Wie kam es zu dem schrecklichen Vorfall?

72-Jährige konnte sich befreien

Wie berichtet wird, klingelte ein Mann an der Haustür der alten Dame und gab sich als Postbote aus. Danach überwältigte er die 72-Jährige, schlug mehrmals auf sie ein und fesselte sie. Daraufhin entwendete er mehrere Wertgegenstände aus der Wohnung. Nachdem sich die Frau aus ihrer furchtbaren Situation befreien konnte, alarmierte sie die Polizei. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.