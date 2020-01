Nachwuchs-Produzent Andrew Burkle mit nur 27 Jahren verstorben!

Nachwuchs-Produzent Andrew Burkle ist tot! Die Familie des 27-Jährigen bestätigte nun das Ableben von Andrew gegenüber "People".

Andrew Burkle ist der Sohn von Ronald Burkle

Andrew Burkle, dessen Vater der milliardenschwere Unternehmer Ronald Burkle ist, galt als aufstrebender Filmproduzent und hat in Filmen wie "Juiceman" oder auch "Airplane " mitgewirkt. Ebenfalls ist Andrew Partner in der Filmproduktion "In Good Company". Nun schloss der 27-Jährige für immer seine Augen. Wie es heißt, wurde am Abend des sechsten Januars der Nachwuchs-Produzent in seinem Zuhause in Beverly Hills tot aufgefunden. Die Todesursache ist nach wie vor unklar, da weder auf einen Suizid zu schließen ist, noch auf Gewalteinwirkung. Seine Familie ist fassungslos!

Die Familie von Andrew trauert

In einem Statement gegenüber "People" meldete sich die Familie bereits zu dem Tod ihres Sohnes und Bruders zu Wort. So heißt es: "Er wird seiner Familie und all seinen Freunden so sehr fehlen." Weiter fügen sie hinzu: "Jeder, der ihn kennenlernte, berichtet von seinem bescheidenen und sympathischen Auftreten." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Andrew stattfinden wird, ist nicht bekannt. Seine Angehörigen bitten vorerst um Privatsphäre um den tragischen Verlust zu verarbeiten.

