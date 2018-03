Naddel: Hochzeits-Überraschung!

Es geht endlich wieder bergauf! Nachdem Naddel im vergangenen Jahr für zahlreiche Negativ-Schlagzeiolen sorgte, überrascht sie jetzt alle mit diesen wundervollen News: "Es werden die Hochzeitsglocken läuten..."

Nadja abd el Farrag als Braut!

Doch wer jetzt glaubt, dass Nadja abd el Farrag vor den Altar tritt, der irrt leider. Zwar schlüpft Naddel tatsächlich in eine Hochzeitstracht, doch nur aus beruflichen Gründen. Am 12. April wurd sie nämlich in der Modenschau "Trachtentrends" als Model laufen. "Es werden die Hochzeitsglocken läuten, wenn wir die Brautmode präsentieren. Ich könnte mir keinen besseren Bräutigam als Robin dafür vorstellen. Er sieht schon fesch aus", schwärmt Naddel im Interview mit AZ.

Damit hat Naddel endlich wieder einen neuen Job an Land gezogen und kommt ihrem Traum wieder ein Stückchen näher. Die Ex von Dieter Bohlen will nämlich endlich aus dem Hotel raus und in eine eigene Wohnung ziehen.

Auf dem laufsteg präsentiert sich Naddel also bald als Braut. Privat hat das leider nie geklappt. Jahrelang war sie die Freundin von Dieter Bohlen, doch bis zum Altar haben die beiden es nie geschafft. Und auch die anderen Männer in ihrem Leben hat sie weder geheiratet, noch eine Familie mit ihnen gegründet. Dabei war vor allem der Wunsch nach einer Familie extrem groß bei Nadja abd el Farrag. "Mir wurde immer mehr bewusst, dass meine biologische Uhr unaufhörlich tickte. Ein mahnender Zeigefinger, der nie aus meinem Bewusstsein verschwand, piekte mich. Und da ich eigentlich noch gerne Mutter werden wollte, konnte ich nicht mehr lange warten", beschreibt Naddel in ihrem Buch "Achterbahn".