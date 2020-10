Naddel: Neuer Look! Sie meldet sich völlig verändert zurück

Große Neuigkeiten von Nadja abd el Farrag: Nach schwierigen Monaten gibt es endlich wieder frohe Kunde von Naddel. Sie hat neue Jobs in Aussicht! Die guten Nachrichten verkündete die 55-Jährige jetzt bei Instagram.

Was auffällt: Naddel wirkt völlig verändert. Top gestylt und aufgeräumt quatscht sie in die Kamera. Es scheint ihr gut zu gehen. Ob das an den guten Job-News liegt?

"Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich wieder ein, zwei Jobs bekommen habe. Entscheidet sich nächsten Freitag", freut sie sich in ihren Insta-Storys. Was es genau mit den Angeboten auf sich hat, behielt sie jedoch zunächst noch für sich.

Naddel wirkt völlig verändert

Auffällig jedoch: Die neue Frisur und der ungewohnt farbenfrohe Pulli in leuchtendem Pink. So stylish hat man Naddel lange nicht mehr gesehen.

Hinter ihr liegt kein leichtes Jahr: Als Kellnerin und Mitarbeiterin eines Beauty-Salons im Nordsee-Ort Dangast musste Naddel in diesem Jahr bedingt durch Corona wie viele in der Branche um ihren Arbeitsplatz bangen. Zuletzt sorgte sie mit Alkohol-Eskapaden für Schlagzeilen, von Rückfall war die Rede.