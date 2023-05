Naddel & Andreas Ellermann: Mehr als "nur" Freunde? Patricia Blanco ist stinksauer

Die vergangenen Monate waren hart für Naddel: Hartz IV, Wohnungsverlust, kein Job – nur mit der finanziellen Hilfe ihrer Eltern kam sie überhaupt noch über die Runden. Doch nun hat Nadja einen echten Millionär an der Angel! Andreas Ellermann, schwerreicher Immobilien-Investor aus Hamburg, Entertainer und Verlobter von Patricia Blanco hilft Nadja aktuell dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Er besorgte ihr eine Wohnung und sogar eine neue Aufgabe: "Nadja ist ab sofort zweite Repräsentantin meiner Ellermann-Stiftung für Menschen in Not. Sie ist sympathisch und kann anderen Menschen Mut machen", verrät er. Erste Repräsentantin bleibe seine Verlobte Patricia. Die erfuhr über die Presse von der Hilfsaktion ihres Liebsten – und schien wenig begeistert. Zu Recht, denn Naddel lässt keine Gelegenheit aus, um bei Ellermann auf Flirtkurs zu gehen. In seinem Talk auf "Hamburg 1" säuselte sie, welch tolle Stimme er habe und dass er ein Mann sei, zu dem sie aufschauen könne! Dem neuen Gönner gefiel's … Doch wie lange hält der Frieden? Zuletzt half Naddel ein gewisser Daniel. Diesen beschimpft Nadja heute als Betrüger, der persönliche Unterlagen entwendet habe. Daniel bestreitet das: "Weder habe ich etwas geklaut noch ihre Social Media Accounts gehackt. Sie kann ihre Sachen jederzeit abholen." Er ist überzeugt, dass die Stimmung zwischen Naddel und Ellermann bald kippt: "Bei Nadja sind doch am Ende immer alle böse, egal wer."

Momentan läuft es einfach nicht rund! Warum Nadja Abd el Farrag wütend und enttäuscht ist, erfahrt ihr hier im VIDEO: