Nadine Hildegard: Steht die Ex-Freundin von Jens Büchner auch auf Frauen?

Denn offenbar steht die Ex-Freundin des Kult-Auswanderers auch auf Frauen.

Wie sie schreibt, wäre sie auch bereit für einen neuen Partner. “Mr oder Mrs Right könnte 2016 ruhig auftauchen“, so Nadine Hildegard. Der Post würde bedeuten, dass Nadine Hildegard nicht nur Männer, sondern auch Frauen attraktiv findet und sich offenbar auch eine Beziehung mit einer Lady vorstellen könnte.

Mit einem neuen Look soll das Liebesglück nun kommen. Kürzlich hatte sie sich ihre Haare blond gefärbt. „Ich verändere so oft meine Haare. So oft kann sich kein Mensch verlieben und entlieben“, schreibt dazu Nadine Hildegard bei Facebook.

Jens Büchner hat unterdessen eine neue Flamme: Daniela aus Delmenhorst. Wie es zwischen den beiden läuft, zeigt Vox erstmals bei „Goodbye Deutschland“ am Dienstag um 20:15 Uhr.