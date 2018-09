Nadine Klein & Alex: Baby-Hammer! Sie haben ein süßes Geheimnis

Darauf haben sie lange warten müssen: Endlich können sich Bachelorette Nadine und ihr Auserwählter Alex (29) ganz offen zeigen – und ganz verliebt! InTouch hat das Paar beim Bummeln in Hamburg erwischt – und natürlich gleich mal nachgefragt, wie’s denn so läuft zwischen den beiden: „Es ist toll, sich nicht mehr verstecken zu müssen und offen unsere Zuneigung zeigen zu können“, erzählt Nadine.

Derzeit pendeln beide noch zwischen Eckernförde und Berlin. Doch auch das könnte durchaus bald ein Ende haben. „Wir haben den Spagat zwischen Liebes-Dates vor Kameras an den schönsten Flecken der Welt und dem realen Lebensalltag gut hinbekommen. Das ist ja nie so einfach, aber wir haben einen guten Weg gefunden“, verrät Nadine. Klingt so, als würde einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Weg stehen.

Nadine und Alex wünschen sich ein Baby

Wie sieht es also aus mit Zusammenziehen, Heirat und Kindern? „Immer ein Schritt nach dem anderen“, findet Alex. „Eine gemeinsame Home-Basis zu finden, könnte schneller anstehen als alles andere. Wir wollen nichts überstürzen.“ Doch sieht Nadine das auch so? In der Staffel verriet sie, dass sie sich immer gewünscht hat, noch vor ihrem 30. Lebensjahr Mutter zu werden. Mittlerweile ist sie 32! Tickt da schon die biologische Uhr? „Ja, es stimmt. Als junges Mädel denkt man, bis 30 hat man Mann, Kind, Haus und Hund. Aber diese Wünsche muss man mit der Realität vereinen. Ich bin nun erst mal glücklich, dass ich einen Mann gefunden habe, mit dem ich mir eine Zukunft ausmalen kann. Aber klar, Mama fragt auch schon nach Enkeln“, fügt Nadine mit einem Lächeln in Richtung Alex hinzu.

Vorher stehen aber ein paar andere erste Male an: „Zusammen ins , ins Restaurant gehen. Einiges ist bestimmt nach diesem Wochenende schon abgehakt! Außerdem steht der erste gemeinsame Wiesn-Besuch an, darauf freue ich mich als waschechte Bayerin natürlich besonders!“ Aber jetzt geht es erst mal in den ersten gemeinsamen Urlaub nach Österreich.