Nadine Klein & Alex: Das sagt sie zu den Affären-Gerüchten

So schnell können Schmetterlinge im Bauch verfliegen. „Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind", verkündete Alex vor einigen Tagen auf seinem -Account. Doch der Fitnesstrainer wollte um seine Liebste kämpfen. "Ich vermisse sie jeden Tag. Ich denke morgens an sie, ich denke abends an sie. Ich bin von Sternzeichen Löwe. (…) Ich werde nicht so schnell aufgeben. Ich will sie definitiv zurück. Ob es eine zweite Chance gibt oder nicht, wird man sehen. Ich würde sie natürlich gerne haben", gab er gegenüber " " zu.

Hatte Alex eine Affäre mit Gerda?

Umso erstaunter waren seine Fans, als er am Freitag einen Schnappschuss mit Ex-"GNTM"-Teilnehmerin in seiner Instagram-Story teilte. Sofort brodelte die Gerüchteküche. Ist Gerda der wahre Trennungsgrund? Immerhin ist sie kein Kind von Traurigkeit. Sie machte sorgte erst kürzlich mit ihrer Affäre mit "Bachelor in Paradise"-Kandidat Philipp Stehler für Schlagzeilen - als er noch offiziell mit seiner Pam zusammen war.

Nadine Klein: "Es zerbricht mir das Herz"

Und was sagt Nadine zu den Vorwürfen? "Unsere Probleme beruhten nicht auf Oberflächlichkeiten, wie dem gemeinsamen Foto mit einer Gerda. Ganz im Gegenteil, sie waren viel tief gehender", erzählte sie jetzt der "BILD"-Zeitung. "Wir haben es immer und immer wieder versucht, weil die Gefühle füreinander da waren. Aber auf Dauer bringen auch die perfektesten Worte nichts, wenn das Verhalten etwas ganz anderes widerspiegelt." Und weiter: "Das alles genau zu erläutern ist privat und bleibt auch privat. Ich kann nur sagen, dass ich nicht von heute auf morgen ohne Grund eine Beziehung beende. Es zerbricht mir das Herz, wie sich das alles entwickelt hat in den letzten Wochen und darum muss ich auf Abstand gehen."

Nadine Klein: Riesen Drama nach der Trennung von Alex!

Klares Statement von Alex

Auch Alex meldete sich bereits auf Instagram zu Wort: "Es gab in der kompletten Zeit mit Nadine keine andere Frau. Es gibt für mich, wenn ich in einer Beziehung bin, nur eine Frau und das ist die, die an meiner Seite ist. Das war in dem Fall Nadine – alle anderen Frauen waren mir völlig egal." Und Gerda? Die wollte sich bisher noch nicht zu den Liebesgerüchten äußern...