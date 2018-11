Nadine Klein & Alex: Der Trennungsstreit eskaliert!

Sie waren das "Bachelorette"-Traumpaar. Im romantischen Finale überreichte Nadine ihrem Alex die letzte Rose. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an. Nach nur zwei Monaten gaben sie via Instagram ihre Trennung bekannt. "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", erklärte Alex.

Alex will nicht mehr um Nadine kämpfen

Anfangs hoffte er auf immer noch auf ein Liebescomeback. Doch das ist vorbei! "Ich wollte um sie kämpfen, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Das Ding ist für mich durch, das Spiel ist zu Ende. Ich habe das Spiel leider erst verstanden, als es dann beendet war", erzählte er im Interview mit .

Nadine Klein: Mager-Schock nach der Trennung

"Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen"

Auf seinem -Account teilte Alex jetzt die nächste Spitzte gegen Nadine aus. "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Das Karma wird dich irgendwann kriegen und ich freue mich drauf", schrieb er. Autsch! Solche Töne kennen wir von Charmebolzen gar nicht. Worauf er wohl anspielt? Erst kürzlich nannte Nadine seinen Kumpel Maxim Sachraj "mediengeil". Möglich, dass Alex mit seinem Post Maxim in Schutz nehmen wollte.

Ein Ende des Zoffs ist bei diesen beiden Streithähnen wohl erstmal nicht in Sicht…