"Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind", verkündete Alex gestern auf seinem -Account. Doch viele kaufen den beiden das Ganze nicht ab!

"Das war eine Fake-Lovestory"

Allen voran: Ex-"Bachelorette"-Kandidat Rafi. "Leute, ich weiß, Halloween ist zwar seit gestern vorbei, aber der Schrecken hat leider immer noch kein Ende. Das größte ‚Bachelorette‘-Paar ever hat sich getrennt", lästerte er auf Instagram. "Jetzt aber mal ohne Scheiß, ich hab' von Anfang an gesagt, dass das Ganze eine Fake-Lovestory ist, aber dass so viel Fake dahintersteckt, hätte selbst ich nicht gedacht. Letzte Woche noch sich einfach mal 'nen Urlaub nach Santorini von einem Unternehmen sponsern lassen (...) und man war natürlich auf jedem Event dabei und hat die große Liebe vorgegaukelt, um etwas Taschengeld einzustecken."

Nadine Klein & Alex: Großes Drama nach der Bachelorette Trennung!

So fies werden Nadine und Alex attackiert

Auch Konkurrent Sören hatte keine lobenden für das Ex-Paar übrig. Er postete die Trennungs-Nachricht der beiden in abgewandelter Form. "Ihr Lieben! Mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von mir erfahrt, dass Alex und Nadine alias Aladine leider kein Paar mehr sind", schrieb er. "Sie haben in den letzten Tagen & Wochen gemerkt, dass im richtigen Leben nicht immer gekühlter Champagner im Kerzenlicht bereit steht und Alex nicht immer Hosenträger trägt. (...) Bitte habt Verständnis dafür, dass sie sich erst mal rar machen, bevor sie dann in einem Exklusiv-Interview alle Details sagen möchten." Ganz schön fies!

Und was sagen Nadine und Alex zu den Vorwürfen? Bisher hat sich noch keiner der beiden geäußert...