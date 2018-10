Nadine Klein & Alex: Liebes-Aus? Jetzt spricht er Klartext!

Reddit this

Immer wieder müssen sich Nadine und Alex fiese Fake-Vorwürfe anhören. Erst kürzlich wurde Alex beim Fremd-Flirt mit " "-Kandidatin auf dem Oktoberfest erwischt. Hat er seine Liebste etwa mit der schönen Blondine betrogen? Alles Quatsch! "Wir saßen mit zehn Leuten am Tisch, Caro saß neben mir und Nadine gegenüber. Das sieht man auf den Bildern natürlich nicht. Daher gibt es dazu gar nicht viel zu sagen, weil jeder der am Tisch saß, weiß, wie es war", klärte Alex die Situation gegenüber "Promiflash" auf.

Nadine und Alex sind glücklicher als je zuvor

Die Fans müssen sich also keine Sorge um das "Bachelorette"-Traumpaar machen. Die beiden schweben weiterhin auf Wolke 7. Gestern Abend erschienen sie gemeinsam auf dem "Tribute to Bambi"-Event. Auf zeigten sie sich verliebt wie nie zuvor. Sogar an einem romantischen Kuss ließen sie ihre Fans teilhaben.

So verliebt zeigten sich Nadine und Alex gestern Abend Foto: Instagram/ alexander_hindersmann

Das Paar will „alles privat halten“

Doch der ständige Druck von außen geht auch an den Turteltauben nicht spurlos vorbei. "Ich finde es extrem! Vor allem weil wir auch gesagt haben, dass wir es privat halten werden und nicht jeden Tag öffentlich irgendwelche Bekundungen oder Auftritte liefern. Und dass es dann immer noch heißt, dass es PR ist – da frag ich mich: Was soll für die Öffentlichkeit sein, wenn wir alles privat halten", so Alex weiter.