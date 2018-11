Alles fing so romantisch an. Im großen Finale überreichte Nadine ihrem Alex die letzte Rose. Doch zwei Monate später war schon wieder Schluss. "Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind", verkündete Alex vor ein paar Tagen auf seinem -Account. "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung."

"Ich vermisse sie jeden Tag"

Doch an dem Personal Trainer geht die Trennung nicht spurlos vorbei. "Ich vermisse sie jeden Tag. Ich denke morgens an sie, ich denke abends an sie", gab er jetzt im Interview mit zu. Er hat die Hoffnung auf ein Liebescomeback noch nicht aufgeben. "Ich bin von Sternzeichen Löwe, ich kämpfe immer. Ich werde nicht so schnell aufgeben. Ich will sie definitiv zurück. Ob es eine zweite Chance gibt oder nicht, wird man sehen. Ich würde sie natürlich gerne haben."

Gibt es ein Liebescomeback bei Nadine und Alex?

Derzeit ist Nadine mit "Bachelor"-Kollegin und Freundin Maxime im Urlaub in Paris. Danach will sich Alex mit seiner Traumfrau aussprechen. "Ich weiß, was ich an ihr habe und werde ihr das auch sagen." Klingt fast so, als ob hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist...