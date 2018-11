Nadine Klein & Alex: Trennung! Er hat es offiziell bestätigt

Reddit this

Sie waren DAS Traumpaar der letzten "Bachelorette"-Staffel. In einem tränenreichen Finale entschied sich für ihren Auserwählten Alex Hindersmann. Immer wieder kamen Trennungsgerüchte auf. Doch die beiden hielten an ihrer Liebe fest. Erst kürzlich verbrachten sie einen gemeinsamen Urlaub in Santorini. Doch jetzt ist offiziell Schluss!

Nadine Klein & Alex: Bittere Enthüllung nach dem Finale

Nadine und Alex waren zu unterschiedlich

Auf verkündete Alex die traurige Nachricht. "Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind." Auch über die Gründe sprach der 29-Jährige: "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir hierzu auch gar nicht mehr sagen möchten." Im Streit seien die beiden aber nicht auseinandergegangen. Außerdem bat Alex seine Fans um Entschuldigung, dass er sich in den kommenden Tagen etwas zurückziehen wird.

Und was sagt Nadine zur Trennung? Bisher hat sich die "Bachelorette" dazu noch nicht geäußert...