Nadine Klein & Daniel Lott: Baby-Beichte nach Bachelorette-Aus!

Es wird nicht ruhig um und ihr Beziehungsleben. Seit dem großen Bachelorette-Finale gelten Nadine und Gewinner Alex eigentlich als das absolutes Traumpaar schlecht hin. Immer wieder tauchen Bilder der beiden auf, die sie frisch verliebt und glücklich miteinander zeigen. Auch bei gemeinsamen Auftritten könnte nicht mehr Liebe zwischen den beiden in der Luft liegen. Doch hat sich Nadine im Bachelorette-Finale wirklich für den richtigen Love-Boy entschieden?

Nadine Klein & Alex: Baby-Hammer! Sie haben ein süßes Geheimnis

Nadine Klein wollte Kinder mit Daniel Lott

Obwohl sich Nadine im Bachelorette-Finale für Alex entschied und Finalist Daniel Lott dadurch einen ordentlichen Korb verpasste, berichtet Daniel nun, dass er und Nadine während der Bachelorette-Zeit schon gemeinsamen Zukunftspläne geschmiedet haben. So verrät er gegenüber "IN": "Wir haben über zwei oder drei Kinder gewitzelt, über einen kleinen Fußballer und eine kleine Prinzessin. Das wäre auch alles möglich gewesen." Na das ist mal eine Überraschung! Doch wie geht es Daniel nun damit, dass sich Nadine gegen ihn entschieden hat?

Daniel Lott: "Mit mir hätte es einfach viel besser gepasst"

Wie Daniel weiter verrät, vertritt er auch nach dem Bachelorette-Aus die Ansicht, dass er und Nadine definitiv Potenzial gehabt hätten. So fügt er hinzu: "Ich sage nicht, dass Alex der Falsche ist, sondern, dass es mit mir einfach viel besser gepasst hätte. Ich bin ein Typ, der sehr vielseitig ist, der sehr abenteuerlustig ist, der immer wieder neue Dinge erleben will, viel im Ausland unterwegs war und viel reisen will. Ich dachte eigentlich, dass ich der Nadine in diesen Punkten sehr entspreche und es mit mir einfach nie langweilig werden würde. Deshalb bin ich der Meinung, dass ich besser zu ihr passe." Absolut ehrliche Worte, die zeigen: Daniels Herz schlägt immer noch für Nadine. Ob sich das Liebes-Blatt dadurch noch wenden wird? Wir können gespannt sein...